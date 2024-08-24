Черкесск, 24 августа, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Лесной пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии локализован. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Губский/ТАСС

Отмечается, что в ходе тушения пожара вертолёт Ка-32 сбросил 195 т воды для ликвидации очагов в труднодоступных местах.

Ранее МЧС сообщало, что огонь прошёл более 263 га, на месте работают 219 специалистов и 54 единицы спецтехники.

Как передавало ИА Регнум, первые сообщения о лесном пожаре поступили утром 22 августа. МЧС зафиксировало горение низового характера в Карачаевском районе, в Гоначхирском ущелье, на площади 0,5 га. Загорелся сухостой.

В тот же день спасатели вывели туристов из ущелья в район озера Туманлы-Кель, где не было задымления. Эвакуировали 236 туристов, включая 43 ребёнка.