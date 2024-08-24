Москва, 24 августа, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Специалисты начали укладывать новое асфальтобетонное покрытие на участке Тверской улицы. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Sergey Smirnov/Global Look Press

Работы проводятся от Моховой улицы до Пушкинской площади.

«В них в общей сложности принимают участие больше 900 специалистов ГБУ «Автомобильные дороги» и порядка 500 единиц различной техники. Ночью провели фрезерование старого дорожного покрытия»,–рассказал заммэра Москвы Пётр Бирюков.

В дневное время рабочиеприступили к укладке нового асфальта. На проезжей части трудятся шесть асфальтоукладчиков и 18 катков. Они движутся параллельно, одновременно по всей ширине дороги.

Бесшовная технология укладки покрытия даёт возможность ощутимо сократить срок работ. В комплексе отметили, что замена такого объёма дорожного полотна без применения специальной технологии заняла бы более недели. На участке Тверской улицы работы должны завершиться до 06:00 26 августа.

Как сообщало ИА Регнум, из-за замены асфальта движение ограничено не только не только по Тверской улице, но и по ближайшим переулкам, в числе которых Большой и Малый Гнездниковские, Леонтьевский, Брюсов, Газетный, Никитский, Козицкий и Глинищевский. Пропускают только машины местных жителей.