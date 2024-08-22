Москва, 22 августа, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Автомобильное движение на участке Тверской улицы в Москве перекроют с 22:00 23 августа до 06:00 26 августа, сообщила пресс-служба мэра столицы.

Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дорогу перекроют от Моховой улицы до Тверского бульвара. Вместе с этим движение ограничат в ближайших переулках: Большой и Малый Гнездниковские, Леонтьевский, Брюсов, Газетный, Никитский, Козицкий и Глинищевский. Пропускать будут только машины местных жителей.

С 14:00 23 августа до 06:00 26 августа движение будет ограничено в Большом Путинковском переулке от улицы Малая Дмитровка до Тверской улицы. Там также будет запрещена парковка с 00:01 23 августа до завершения работ.

На время действия ограничений изменится движение общественного транспорта по Тверской улице. Жителям рекомендуется, пока будет идти ремонт, пользоваться метро. Водителям необходимо заранее учесть, какие улицы перекроют. Подробную информацию можно узнать на сайте Центра организации дорожного движения.