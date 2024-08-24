Циолковский, Амурская область, 24 августа, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Сотрудники полиции прогнали медведя звуком сирены патрульного автомобиля в вахтовом посёлке в Циолковском в Амурской области. Об этом 24 августа рассказал источник ИА Регнум.

Кадр из видео

По его словам, жители населённого пункта пожаловались на пожаловавшего к ним дикого зверя. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили роющееся в помойке животное.

Стражи правопорядка включили сигнальное устройство, после чего медведь ретировался, однако когда звук сирены стих, снова выглянул из-за забора. После того как сирену включили второй раз, медведь убежал в лес. Как отметили правоохранители, в июле и августе жители посёлка не менее 10 раз сообщали о встречах с медведями.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа двое туристов сорвались со скалы в Баргузинском районе Бурятии, когда убегали от медведя, который вышел к ним на берег Чивыркуйского залива. В результате чего один погиб, а второй получил повреждения различной степени тяжести.

В середине июля медведь набросился на хозяйку, которая держала его на своём участке в посёлке под Санкт-Петербургом, и убил её. Женщина держала у себя на участке двух медведей, напавшего на неё застрелили сотрудники полиции, второй зверь опасности для окружающих не представлял и его усыпили на время работы правоохранителей на территории.