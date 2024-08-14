Улан-Удэ, 14 августа, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Двое туристов сорвались со скалы в Баргузинском районе Бурятии, спасаясь от медведя, один из них скончался, второй получил травмы, сообщает СУ СК РФ по республике в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдаленных бухт, куда приплыли на лодке. Из леса к ним вышел медведь. Убегая от дикого животного, туристы сорвались со скалы. Один из них скончался, второй получил повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

По данным СК, к месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Специалисты проводят детальный осмотр места, а также опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Иркутской области медведь перегородил туристам путь на байкальской тропе и отказался уходить. Через 40 минут после звонка туристов на место прибыли сотрудники МЧС и госинспекторы. Медведь при виде дополнительной группы людей покинул тропу.

Как передавало ИА Регнум, в Окинском районе Бурятии незарегистрированная группа туристов упала со скалы на горе Мунку-Сардык. На помощь из посёлка Кырен выдвинулись пятеро спасателей, из Улан-Удэ дополнительно направлено ещё девять человек. В результате падения один мужчина погиб, второй получил тяжёлые травмы.