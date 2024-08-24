Якутск, 24 августа, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Следователи 24 августа возбудили уголовное дело в связи с жёсткой посадкой в Якутии самолёта Ан-2, на борту которого была кавер-группа «Монако Джем». Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

По предварительной информации ведомства, борт следовал из посёлка Солнечный в посёлок Капитоновка и совершил вынужденную посадку, не долетев до места назначения 5 км.

«На борту судна находились три члена экипажа и восемь пассажиров. Пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается», — сообщила пресс-служба в Telegram-канале.

Отмечается, что на место происшествия прибыли следователи и проводят необходимые процедуры для установления всех обстоятельств инцидента.

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артём Кореняко сообщил в Telegram-канале, что ведомство классифицировало инцидент как аварию. Всех, кто летел на этом самолёте, доставили в Солнечный.

Как передавало ИА Регнум, Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии 24 августа. По информации регионального ГУ МЧС, это произошло из-за отказа двигателя.

Telegram-канал «112» сообщил, что в самолёте летела кавер-группа «Монако Джем» из восьми человек. На борту также были два пилота и техник.