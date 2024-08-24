Киев, 24 августа, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский записал видеообращение в Сумской области в районе реки Псел, откуда началось наступление Вооружённых сил Украины на Курскую область, сообщил 24 августа Telegram-канал интернет-газеты «Страна».

Alexis Sciard/Global Look Press

«Зеленский записал обращение к 33-й годовщине украинской независимости», — говорится в сообщении.

День независимости Украины, установленный в 1992 году постановлением Верховной рады, отмечается в стране ежегодно 24 августа. В этот день Верховный совет УССР принял «Акт провозглашения независимости Украины».

Украинские военные начали атаковать Курскую область с 6 августа. Российские бойцы не дали им прорваться вглубь российской территории и остановили в приграничных районах. Всего за время боёв на этом направлении украинские формирования потеряли 5137 человек и 69 танков.

Замначальника главы военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 24 августа сообщил об освобождении ещё одного населённого пункта на курском направлении.