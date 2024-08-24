Германия, 24 августа, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Полиция Германии продолжает поиски преступника, напавшего с ножом на посетителей городского праздника в Золингене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Его личность пока не установлена. Об этом 24 августа журналистам сообщили в правоохранительных органах.

Christoph Reichwein/Global Look Press

Правоохранители считают, что нападавший действовал в одиночку.

«О других лицах, сообщниках, нам неизвестно», ― добавил представитель полиции.

В настоящее время стражи порядка допрашивают потерпевших и свидетелей. Полиция стянула в центр Золингена дополнительные силы, в том числе спецназ, сообщил журнал Stern. Территория вокруг места преступления оцеплена, в городе были перекрыты перекрёстки, жителей попросили не покидать свои дома.

Полиция также просит всех посетителей праздника, которые делали фото или видео, предоставить их следователям.

Замглавы профсоюза германской полиции Михаэль Мертенс подчеркнул, что конкретных данных о преступнике пока нет.

«Некоторые описания личности свидетелей противоречивы», ― указал он.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённый ножом мужчина вечером 23 августа напал на людей на городском празднике «Фестиваль многообразия», приуроченном к 650-летию Золингена. Преступник с места происшествия скрылся.

В результате не менее трёх человек погибли. Кроме того, пострадали как минимум восемь человек. По данным полиции, пятеро из них получили серьёзные ранения.