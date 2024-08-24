Якутск, 24 августа, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Кавер-группа «Монако Джем» едва не разбилась на самолёте Ан-2, совершившем жёсткую посадку в Якутии, сообщил 24 августа Telegram-канал «112».

Кадр из видео «Монако Джем»

«Сами авиаторы и артисты не пострадали», — говорится в сообщении.

По данным источника, на борту самолёта находились два пилота, техник и восемь музыкантов, которые летели в Якутск с корпоратива золотодобытчиков. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в лесной местности. По факту аварийной посадки проводится проверка.

Ранее 24 августа МЧС сообщило, что самолёт Ан-2 с 11 людьми на борту вынужденно сел в пяти километрах от посёлка Солнечный Усть-Майского района. Никто не пострадал. Предварительной причиной авиапроисшествия стал отказ двигателя.

Солисты кавер-группы «Монако Джем» являются участниками шоу «Голос». В их репертуаре более 300 песен на русском и английском языках.