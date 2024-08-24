Якутск, 24 августа, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Вынужденную посадку совершил самолёт Ан-2, на борту которого находились 11 человек, в Якутии. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

72.mchs.gov.ru Самолёт Ан-2 после жёсткой посадки

Уточняется, что самолёт Ан-2 вылетел из посёлка Солнечный Усть-Майского района, на его борту находились восемь пассажиров и три члена экипажа. В пяти километрах от посёлка воздушное судно произвело вынужденную посадку.

«В ходе организованного взаимодействия установлено, что предварительной причиной стал отказ двигателя», — отмечается в сообщении.

Погибших и пострадавших в результате вынужденной посадки самолёта нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки самолёта Boeing 737-89P авиакомпании Smartavia в аэропорту Сочи. 18 августа борт, прибывший из Санкт-Петербурга в Сочи, при посадке в аэропорту имени В. И. Севостьянова дважды коснулся задней частью фюзеляжа взлётно-посадочной полосы. Экипаж и пассажиры не пострадали.

Также Следственный комитет проводит проверку по факту крушения легкомоторного самолёта в Ленинградской области. Инцидент произошёл накануне вечером на аэродроме Гостилицы в Ломоносовском районе области. Северо-Западная транспортная прокуратура ранее сообщила, что ЧП произошло в связи с неблагоприятными погодными условиями.