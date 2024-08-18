Деревня Гостилицы, Ленинградская область, 18 августа, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Следственный комитет проводит проверку по факту крушения легкомоторного самолёта в Ленинградской области, сообщила 18 августа пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

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Инцидент произошёл накануне вечером на аэродроме Гостилицы в Ломоносовском районе области.

«Вечером 17 августа 2024 года поступило сообщение о том, что на посадочной полосе аэродрома Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области в ходе проведения учебного полёта при отработке посадки потерпел крушение легкомоторный самолёт «Цесна 172». Пассажиры на борту отсутствовали, пилот не пострадал», — сказано в сообщении СК.

Следователи осмотрели место крушения и проведут необходимые мероприятия для установления причин происшествия, добавила пресс-служба.

Северо-Западная транспортная прокуратура ранее сообщила, что ЧП произошло в связи с неблагоприятными погодными условиями. Организована прокурорская проверка.

Как передавало ИА Регнум, ранее 18 августа сообщалось, что в Ставропольском крае во время тренировочного полёта разбился частный легкомоторный самолёт «Злин-42». Пилот погиб. Пассажиров на борту не было. Причины ЧП устанавливаются.

6 августа частный легкомоторный самолёт пропал с радаров в Приморском крае. На борту находились мужчина и женщина — авиапутешественники из Омска. Сообщалось, что воздушное судно попало в густой туман и рухнуло на Лысой горе. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 7 августа пропавший самолёт обнаружили разбитым. Оба находившихся на борту погибли.