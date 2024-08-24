Вашингтон, 24 августа, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Китай и встретится с министром иностранных дел КНР Ван И. Об этом 24 августа говорится в опубликованном на сайте МИД КНР сообщении официального представителя ведомства Мао Нин.

Ron Sachs — Pool via CNP/Global Look Press Джейк Салливан

Уточняется, что Салливан прибудет в Китай по приглашению Ван И. Его визит намечен на 27–29 августа. Отмечается, что Салливан проведёт встречу со своим китайским коллегой Ван И. Ожидается, что два официальных лица обсудят ряд вопросов, включая напряженность в Южно-Китайском море, растущее сотрудничество Китая с Россией и конфликт на Ближнем Востоке. Как отмечает американская сторона, эта встреча заложит основу для возможных переговоров президента США Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в конце 2024 г.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спецкомитет палаты представителей Конгресса по Китаю запросил у администрации США данные об опыте противодействия американским вооружениям, полученном на Украине, который Россия может передавать Пекину.

Спецкомитет палаты представителей Конгресса по Китаю запросил у администрации США данные об опыте противодействия американским вооружениям, полученном на Украине, который Россия может передавать Пекину.

Китай выступил против его упоминания в каких-либо документах альянса в качестве «угрозы». Пекин также призвал Вашингтон отказаться от менталитета холодной войны и необдуманных действий, которые дестабилизируют ситуацию в Европе и АТР.