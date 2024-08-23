Курск, 24 августа, 2024, 01:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сделают всё необходимое для уничтожения формирований ВСУ, вторгнувшихся в Курскую область. Об этом в эфире телеканала «Соловьёв Live» 23 августа сообщил замначальника главы военно-политического управления Министерства обороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Будем делать всё, что зависит от нас, чтобы купировать противника, до конца уничтожить его и сделать всё, чтобы завершить специальную военную операцию именно на этой ноте», — указал Алаудинов.

Он также отметил, что российские военные сорвали планы киевского режима по вторжению в российский регион. По словам Алаудинова, история циклична и сейчас события в Курской области повторяют события Великой Отечественной войны, когда советские войска разгромили немецко-фашистских оккупантов в Курской битве.

Как передавало ИА Регнум, ранее командир спецназа «Ахмат» сообщил, что украинские войска потеряли уже более половины всех ресурсов, брошенных на курское направление. Алаудинов также подчёркивал, что ВС России блокировали украинские формирования в приграничных районах Курской области и продолжают выдавливать их из населённых пунктов.

Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны РФ от 23 августа, украинские формирования с момента начала боевых действий в Курской области потеряли 5137 военнослужащих, 69 танков, 27 боевых машин пехоты, 55 бронетранспортёров, 350 ББМ, 34 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО и шесть станций радиоэлектронной борьбы.