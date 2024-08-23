Москва, 23 августа, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Члены движения «Волонтёры Победы» провели 23 августа различные акции в честь 81-й годовщины победы Красной армии в Курской битве. Они навестили ветеранов Великой Отечественной войны, участников Курской битвы, вручив им праздничные наборы, а также провели другие мероприятия.

Еr.ru

Председатель Центрального штаба движения, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко навестила ветерана Великой Отечественной войны Виктора Селицкого. Она отметила, что Курская битва в том числе является символом национального единства, так как объединила людей разных национальностей.

«Это пример самоотверженности, единства и решительности, которые так необходимы нам сегодня. Курская область и вся наша страна вновь переживает непростые времена, и мы обязаны сделать всё возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей приграничных районов и помочь тем, кто пострадал», — подчеркнула Занко.

Участники движения также навестили Нину Давлетбаеву, которой 21 августа исполнилось 103 года. Исполнительный директор «Волонтёров Победы» Анастасия Рябова подарила ей букет летних цветов. Добровольцы расспросили ветерана о её боевом пути и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. Она, будучи телеграфистом, в том числе участвовала в Сталинградской и Курской битвах.

Волонтёры навестили ветерана Великой Отечественной войны Александра Дикарева в Тюменской области, который был на фронте пулемётчиком, участвовал в Курской и Сталинградской битвах, а также в войне с Японией. В Санкт-Петербурге добровольцы посетили сражавшегося в Курской битве 100-летнего Зиновия Меркина.

В разных регионах страны волонтёры организовали тематические исторические квесты. В Белгородской области они провели квест, участники которого искали информацию о героях, отличившихся в боях на Курской дуге, чтобы сохранить это для будущих поколений.

В Пермском крае добровольцы в память о героях Курской битвы возложили цветы на городских мемориальных комплексах, где горит Вечный огонь.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин, выступая по случаю 80-й годовщины Курской битвы, сравнил с героями сражения участников спецоперации на Украине. Он отметил, что современные бойцы достойны славы тех, кто воевал в той битве.