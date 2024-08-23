Минск, 23 августа, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск постоянно интересуется, как складываются дела у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом 23 августа на встрече с белорусским лидером заявил апостольский нунций Анте Йозич.

Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Апостольский нунций рассказал Лукашенко, что ежегодно приезжал в Ватикан и встречался с Папой Римским.

«Когда я заходил в дверь, он говорил: «А как Лукашенко?» Не добрый день, а «как Лукашенко?» Я заметил, что между вами есть определенные хорошие отношения, которые сложились на важных принципах», — приводит слова Анте Йозича агентство БелТА.

Дипломат Ватикана также поблагодарил президента Белоруссии за высокую оценку его работы в страны.

Лукашенко и папа римский Франциск последний раз виделись в мае 2016 года в Ватикане. Встреча длилась 40 минут, большую её часть Лукашенко и понтифик разговаривали в формате один на один. Тогда Франциск вручил Лукашенко памятную медаль.

Как сообщало 23 августа ИА Регнум, президент Белоруссии встретился с апостольским нунцием Анте Йозичем, который завершает свою миссию в стране. Во время встречи Лукашенко заявил, что Европе нужен новый договор о мире. Лукашенко также заявил, что в странах ЕС должны быть крепкие руководители, которые бы исходили из интересов своих народов.