Москва, 23 августа, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Должник не может лишиться автомобиля, если испытывает острую потребность в собственном транспортном средстве, следует из определения Верховного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

ВС встал на сторону жительницы Башкирии после того, как несколько инстанций не увидели нарушений в изъятии у неё машины из-за долгов. Дело в том, что у женщины с ДЦП изъяли автомобиль Lifan 2011 года выпуска, на котором она ездила к врачам для регулярной реабилитации.

В декабре 2022 года Арбитражный суд признал её банкротом за долги перед банком в 412,8 тыс. руб. При этом стоимость автомобиля оценили в 250 тыс. рублей. Тогда женщина просила оставить ей единственное личное средство передвижения, поскольку ей трудно передвигаться на большие расстояния, а медучреждение находится в 52 км от дома. Её прошение отклонили.

Верховный суд вынес решение оставить автомобиль обанкротившейся гражданке, определив, что обеспечение баланса интересов кредитора и должницы требует сохранения необходимого уровня существования. Суд, в частности, обратил внимание, на то, что у женщины нарушены функции нижних конечностей, поэтому она нуждается в медикаментозной терапии и транспортном средстве.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года Верховный суд признал законной конфискацию автомобиля у нарушителя ПДД, даже если машина является совместным имуществом супругов. Суд объяснил, что в этом случае второй собственник вправе потребовать компенсации.