Москва, 4 декабря, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Верховный суд России признал законным конфискацию автомобиля у нарушителя ПДД, даже если машина является совместным имуществом супругов, пишут 4 декабря «Известия».

Vladimir Baranov/Global Look Press

При этом, отмечает издание, второй собственник вправе потребовать компенсации, подав отдельный иск.

Так, в октябре 2022 года Звениговский районный суд Республики Марий Эл признал Иванова (фамилия изменена) виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Судьи квалифицировали его действия по ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Иванову было назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ. Также его повторно лишили водительских прав на два года и 11 месяцев. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за данное правонарушение и управлял машиной, будучи уже лишенным водительского удостоверения.

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, автомобиль, который использовался при совершении преступления и находился в долевой собственности Иванова и его супруги, был конфискован.

Как передавало ИА Регнум, ранее в России предложили вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости. Таким образом подразумевается фактический замер времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Подобная практика была отменена в 2021 году решением ГИБДД. Теперь же в правилах дорожного движения появится термин «средняя скорость движения транспортного средства». Водители будут обязаны вести машину так, чтобы не превышать установленного лимита. Наказывать собираются и тех, кто едет со скоростью ниже 40 километров в час.