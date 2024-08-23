Новосибирская область, 4 декабря, 2003, 15:47 — ИА Регнум. Сегодня в Новосибирске началась процедура ареста одного из двух зданий аэровокзалов, принадлежащих ОАО "Аэропорт Толмачево". Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил финансовый директор международного аэропорта Сергей Ченчиков. По его словам, сегодня здание внутренних авиалиний посетили судебные приставы, которые осмотрели его и сделали опись. За этими действиями, по его словам, могут последовать последствия, которые повлияют на судьбу аэропорта, в частности, не исключена дальнейшая продажа аэровокзала заинтересованным структурам.

Арест одного из двух зданий аэровокзалов аэропорта последовал за арестом счетов ОАО, который был предпринят неделю назад. Тогда служба судебных приставов отказала Толмачево в отложении сроков исполнительных действий по взысканию с аэропорта 102 млн. рублей в счет долга перед Российским авиационным консорциумом и наложила аресты на счета аэропорта, послав соответствующие предписания в банки о прекращении движения по счетам. Таким образом приставы выполнили августовское решение кассационной инстанции Западно-Сибирского окружного суда (Тюмень). Иск на сумму 102 миллиона рублей Толмачево проиграло в августе этого года авиакомпании "Сибирь". А в сентябре авиакомпания переуступила право требования кредиторской задолженности Российскому авиационному консорциуму (РАК). Неделю назад руководство аэропорта подало заявление в Высший арбитражный суд о пересмотре сроков по платежам долгов консорциуму. Однако, арбитражный суд, по словам финансового директора, не торопился с решением, так как по закону он может рассматривать заявление в течение 30 дней. До принятия сентябрьского решения о переуступке долга авиакомпанией "Сибирь" РАКу, между авиакомпанией и аэропортом два с половиной года была тяжба по поводу взыскания с аэропорта в пользу авиакомпании 102,8 млн. рублей за, якобы, израсходованные им 16,6 тыс. тонн авиационного топлива, поставленного ООО "ЛУКОЙЛ Холдинг Сервис" в 1999 и 2000 годах. В ходе длительных судебных разбирательств адвокатам "Сибири" удалось доказать, что ГСМ, прибывшие на железнодорожную станцию Обь, попало в распоряжение аэропорта и было реализовано третьим лицам. Отсюда и возник долг аэропорта в размере 102,8 миллионов рублей.

Как сообщил сегодня ИА REGNUM Сергей Ченчиков: "Дальнейшее развитие событий вокруг долга и ареста здания может привести к тому, что документы описи будут переданы приставами в областной комитет по регистрации прав на недвижимое имущество, который запретит собственнику распоряжаться зданием. Далее может последовать аукцион или конкурсная продажа аэровокзала, например, какой-то нужной авиакомпании, которая организует на базе аэровокзала новый аэропорт", - сообщил финдиректор.

По словам Ченчикова, поворотом в этих процессах может быть завтрашнее заседание арбитражного суда, который может пересмотреть сроки по платежам долгов консорциуму. Но каким может быть решение арбитража и что за ним последует, собеседник ИА комментировать отказался.