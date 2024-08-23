Москва, 23 августа, 2024, 12:17 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев текущего года траты россиян на средства контрацепции выросли на 15,57% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это следует из отчёта аналитической компании DSM Group.

Дарья Драй ИА REGNUM

За этот период на презервативы и противозачаточные таблетки граждане потратили рекордные 19,3 млрд рублей. Это максимальная сумма как минимум за последние пять лет, сообщила газета «Ведомости».

Для сравнения: за январь ― июль 2023 года аптеки заработали на продаже средств контрацепции 16,7 млрд рублей, а за тот же период 2022 года ― 17,2 млрд рублей.

Участники рынка сообщили, что продажи средств контрацепции выросли и в количественном выражении на 8-10%. При этом реализация товаров этой категории на маркетплейсе Wildberries подскочила на 25%.

Эксперты считают, что на рекордный спрос среди россиян повлияло повышение осведомлённости в вопросах полового воспитания, доступность противозачаточных средств, а также желание молодых людей отложить рождение детей на другое время.

Как сообщало ИА Регнум, согласно результатам исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), жители России за первые полгода 2024 года при заказе товаров через Сеть начали тратить больше средств на еду, чем на бытовую технику. Ранее она была на первом месте по этому показателю.

За шесть месяцев в стране купили блюда из ресторанов и продуктов из магазинов на 588 млрд рублей. Это 15,8% от общего объёма онлайн-продаж по стране. При этом объёмы торговли бытовой техники с первой строчки сразу спустились на четвёртую (14,3% или 533 млрд рублей).

По всем видам товаров в прошлом полугодии был зафиксирован рост объёмов интернет-продаж. Больше всего этот показатель увеличился при продаже лекарств (+172%).