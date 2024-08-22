Москва, 22 августа, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Жители России по итогам первых шести месяцев 2024 года при заказе товаров через Сеть начали тратить больше средств на еду, чем на бытовую технику, которая ранее была на первом месте по этому показателю.

Кристина Кормилицына/ИЗВЕСТИЯ

Исследование провела Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). За шесть месяцев этого года в стране купили блюда из ресторанов и продуктов из магазинов на 588 млрд рублей. Это 15,8% от общего объёма онлайн-продаж по стране, сообщило РБК.

На втором месте по запросам — покупка мебели и товаров для дома (14,7% или 547 млрд рублей), на третьем — одежды и обуви (14,4% или 536 млрд рублей). Объёмы торговли бытовой техники с первой строчки сразу спустились на четвёртую (14,3% или 533 млрд рублей). На пятом месте находится продукция для красоты и здоровья (6,8% или 255 млрд рублей).

По всем видам товаров в прошлом полугодии был зафиксирован рост объёмов интернет-продаж. Больше всего этот показатель увеличился при продаже лекарств (+172%), товаров для творчества (+158%), а также инструментов и садовой техники (+129%).

Общий объём онлайн-торговли за шесть месяцев составил 3,9 трлн рублей. Это на 40% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Наибольший рост продаж через Сеть зафиксировали в Севастополе (+113%), Чечне (почти 99%) и Крыму (92%). Самые высокие объёмы интернет-торговли традиционно были в Москве — 18% от общего объёма. Далее идут Московская область (8,6%) и Санкт-Петербург — (6,2%).

Как предавало ИА Регнум, премьер-министр России Михаил Мишустин в мае отметил высокий оборот торговли через маркетплейсы в стране, при этом есть вопросы к прозрачности их работы. Заказ товаров через интернет даёт возможность миновать регуляторов. Глава правительства выступил за дополнительный контроль в этой сфере.