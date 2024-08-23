Пекин, 23 августа, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Китай и Белоруссия договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД Китая в рамках официального визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Белоруссию совместном коммюнике правительств двух государств.

Вадим Савицкий/ТАСС

«Обе стороны будут укреплять сотрудничество в сферах обороны, юстиции, правоохранительной деятельности и безопасности», — говорится в документе.

Уточняется, что Пекин и Минск также намерены усилить сотрудничество в сфере подготовки военных, совместной борьбы с киберпреступностью и транснациональной преступностью, а также в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

Официальный визит премьера Госсовета в КНР проходит 22–23 августа.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Белоруссия и Китай провели совместные военные учения. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по этому поводу, что таким образом Китай якобы всё больше приближается к границам альянса. По его утверждению, манёвры белорусских и китайских военных являются демонстрацией сотрудничества «авторитарных режимов», поддерживающих Россию по ситуации вокруг Украины.

В начале июля Пекин обвинил НАТО в том, что альянс устроил беспорядок в Европе. Китайская сторона также потребовала от НАТО не вредить ситуации ещё и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.