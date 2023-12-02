Энергодар, Запорожская область, 2 декабря, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Запорожская АЭС в ночь на 2 декабря временно отключалась от внешнего источника питания, сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии в соцсети X.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Станция временно отключилась от внешнего источника питания», — сообщили в пресс-службе.

В агентстве пояснили, что на время отключения от внешнего источника ЗАЭС пользовалась энергией дизельных генераторов, пока подсоединение не восстановили.

МАГАТЭ сообщило, что это восьмой случай временного отключения ЗАЭС от внешнего источника за время СВО. Причину сбоя агентство не назвало — её выясняют специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, МАГАТЭ 26 ноября заявило, что ЗАЭС отключили от основной внешней линии электроснабжения в 750 кВ. Агентство сообщило, что в 100 км к северу от ЗАЭС произошло короткое замыкание. На время ремонта основной линии станцию подключили к запасной линии в 330 кВ.

Ранее, 2 ноября, Минобороны сообщало о провокации ВСУ, которые пытались создать угрозу техногенной катастрофы на станции и помешать ротации сотрудников МАГАТЭ. ВСУ запускали в направлении ЗАЭС девять беспилотников, которые успешно перехватили российские средства ПВО.

Запорожская АЭС, освобождённая от ВСУ в марте прошлого года в ходе СВО, находится под охраной российских силовиков. Украинская армия периодически пытается атаковать станцию.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник 21 ноября заявил, что Киев пытается вызвать радиационную катастрофу, атакую ЗАЭС. По его данным, еженедельно по станции и Энергодару украинские дроны осуществляют от 70 до 150 атак.