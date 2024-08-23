Исламабад, 23 августа, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Как минимум 11 сотрудников полиции погибли, ещё семеро получили ранения в результате нападения вооружённых боевиков на полицейский конвой в Пакистане. Об этом 22 августа сообщил Sky News, ссылаясь на заявление министерства внутренних дел страны.

Полиция Пакистана

Боевики атаковали полицейскую колонну в безлюдной местности в восточной провинции Пенджаб в районе Рахим Яр Хан, когда сотрудники полиции проводили патрулирование и преследовали группу грабителей. Нападавшие были вооружены гранатомётами и огнестрельным оружием.

Президент Асиф Али Зардари, премьер-министр Шахбаз Шариф и министр внутренних дел Мохсин Накви выступили с заявлениями, в которых осудили нападение и выразили соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздлоровления пострадавшим. Глава МВД Пакистана назвал убитых сотрудников полиции «мучениками». и отдал приказ принять немедленные и исчерпывающие меры в отношении нападавших боевиков.

Отмечается, что в Пакистане в последние годы наблюдается всплеск активности боевиков, но до сих пор такое большое количество жертв среди силовиков в результате одного нападения является редкостью. Пакистанские силы безопасности постоянно проводят операции против бандформирований на востоке провинции Пенджаб и в провинции Синд, где боевики обычно скрываются в лесах и сельской местности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в апреле жертвами нападения боевиков на юго-западе Пакистана стали 11 человек. Боевики заблокировали автомагистраль в одном километре от города Нушка. Вооружённые люди начали проверять транспортные средства, обстреливая те, которые не останавливались. При обстреле одна из машин перевернулась, двое погибли.

Также боевики остановили автобус с рабочими, похитили девять человек и скрылись с ними за близлежащими холмами. Позднее тела похищенных нашли неподалёку.

В декабре 2023 года в результате нападения возле города Чилас в Пакистане погибли не менее 11 человек, ещё 25 пострадали. Вооружённая группа обстреляла пассажирский автобус, а также грузовую машину. В результате обстрела грузовик и автобус столкнулись. В общей сложности погибли девять мирных жителей и двое военных.