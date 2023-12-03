Пакистан, 3 декабря, 2023, 08:18 — ИА Регнум. В результате вооружённого нападения в районе города Чилас в Пакистане погибли не менее 11 человек, ещё 25 пострадали, сообщило издание Dawn.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое

Как сообщил Ариф Ахмад, замглавы округа Диамер, накануне, 2 декабря, вооружённая группа обстреляла пассажирский автобус, а также грузовую машину, едущую навстречу.

Автобус сопровождали военные пакистанской армии. В результате обстрела грузовик и автобус столкнулись. В общей сложности погибли девять мирных жителей и двое военных.

Ранее ИА Регнум сообщало онападении на севере Пакистана. Отмечалось, что, по данным официальных лиц, произошло террористическое нападение на пассажирский автобус. Уточнялось, что один из погибших — водитель автобуса.

Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за нападение. В Диамере идёт расследование происшествия.