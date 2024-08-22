Будапешт, 22 августа, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Власти Венгрии негативно оценивают нападение украинских формирований на Курскую область и выступают против расширения зоны вооружённого конфликта. Об этом 22 августа заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал венгерский телеканал М1.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

«Позиция венгерского правительства неизменна: нужны прекращение огня и мирные переговоры. Всё, что противоположно — в том числе то, что сейчас происходит — мы считаем неправильным и плохим», — сказал он.

По слова Гуйяша, в результате атак украинских боевиков военные действия перешли на территорию РФ, что будет затруднять процесс мирного разрешения конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа в МИД КНР заявили, что Пекин обратил внимание на ситуацию в Курской области и призывает к деэскалации конфликта. В китайском ведомстве добавили, что Китай продолжит поддерживать связь с международным сообществом и играть «конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса».

Британская газета The Times написала, что нападением на Курскую область глава киевского режима Владимир Зеленский предпринимает отчаянную попытку спасения Киева от неизбежного поражения в конфликте на Украине. По словам автора публикации, многие сочтут это впустую потраченными жизнями бойцов ВСУ и напрасно потерянной техникой, которая могла бы пригодиться ВСУ в Донбассе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 августа призвала международное сообщество осудить преступные нападения киевского режима на территорию России. Дипломат подчеркнула, что Киев совершает преступления на фоне молчания Запада.