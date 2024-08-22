Вашингтон, 22 августа, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Согласие на выдвижение на пост вице-президента США от Демократической партии на президентских выборах официально дал губернатор штата Миннесота Тим Уолц. Соответствующее заявление политик сделал 21 августа, выступая на общенациональном съезде демократов в Чикаго.

ИА Регнум Харрис, Уолц

«Для меня честь всей жизни принять номинацию на пост вице-президента США. По одной простой причине: мы любим эту страну», — отметил Уолц.

Также Уолц поблагодарил действующего вице-президента и кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис за предложение баллотироваться на пост и за оказанное доверие. Кроме того, Уолц выразил благодарность и президенту США Джозефу Байдену за четыре года «решительного, исторического лидерства».

Уолц на посту губернатора Миннесоты подписал закон о защите права женщин на аборты, а также о легализации употребления «лёгких» наркотиков и об ограничении прав на продажу оружия. Уолц открыто критикует кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и поддерживает Украину.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вице-президент США Камала Харрис утверждена кандидатом в президенты страны от Демократической партии по итогам состоявшегося 20 августа формального голосования, которое проходило на спортивной арене United Center в Чикаго.

Харрис и ее напарник Тим Уолц выступили из Висконсина, где они проводят предвыборный митинг. Голосование по кандидатуре Харрис продолжается.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает свою политическую оппонентку от демократов вице-президента Камалу Харрис в опросе, организованном миллиардером Илоном Маском в социальной сети X.

18 августа издание The Washington Post опубликовало результаты соцопроса, проведённого совместно с телеканалом ABC и компанией Ipsos, которые показали, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа в уровне поддержки среди зарегистрированных избирателей (49% против 45%). Опрос проводился в период с 9 по 13 августа. Всего было опрошено 1975 респондентов. Статистическая погрешность составила 2,5 процентного пункта.

Выборы главы государства в США состоятся 5 ноября. Основными соперниками в борьбе за пост главы Белого дома станут кандидат от республиканцев Трамп и кандидат от демократов Харрис.