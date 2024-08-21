Москва, 22 августа, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Видео с президентом России Владимиром Путиным и священным писанием мусульман Кораном, опубликованное в Telegram-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, завоевало популярность в социальных сетях.

ИА Регнум

Кадры показали ведущие телеканалы и другие информационные ресурсы Турции, Сирии, Объединённых Арабских Эмиратов, Туниса и Египта, передаёт Lenta.ru.

Отмечается, что в турецком сегменте социальной сети X видео упоминается в категории, занявшей высокую позицию в разделе «Популярное».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3910466" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Визит Владимира Путина в Чеченскую Республику

Также кадры из видео активно цитируются и на других ресурсах, в том числе на видеохостинге YouTube. Многие пользователи высоко оценили поступок российского лидера: на видеозаписи Владимир Путин почтительно прикладывается к Корану.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа президент России впервые за 13 лет посетил Чеченскую Республику. В Грозном Владимир Путин подарил мечети имени пророка Исы Коран ручной работы в драгоценном переплёте. Муфтий и председатель духовного управления мусульман республики Салах Нежиев от лица народа Чечни выразил благодарность российскому лидеру.