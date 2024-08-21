Санкт-Петербург, 21 августа, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Родственники актёра Евгения Шишова подтвердили, что он погиб, защищая Курскую область от украинских боевиков. Об этом стало известно в среду, 21 августа.

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Прощание с артистом назначили на 24 августа в Ильинской церкви в Выборге, на его малой родине.

«В субботу, 24.08.2024. Выборг, Ильинская церковь в 10:00», — написала в соцсетях родственница погибшего бойца Наталья на просьбу сообщить, когда будет прощание.

Как предавало ИА Регнум, сообщение о смерти 42-летнего Шишова 20 августа опубликовал портал «Кино-Театр. ру». Журналисты сообщили, что он погиб в Курской области, защищая Россию.

В тот же день жена актёра сообщила ИА Регнум, что семья ещё не получила подтверждения гибели её мужа. Шишов ранее публиковал в соцсетях фотографии, на которых он был в военной форме. Последний пост он выложил 31 июля.

Евгений Шишов родился 28 февраля 1982 года. Он снимался в сериалах и фильмах, в том числе в лентах «Свои», «Русские», «Невский. Расплата за справедливость», «Морские дьяволы. Дальние рубежи», «Великолепная пятёрка», «Полицейское братство», «Крепкие орешки» и других.