Супруга актёра Евгения Шишова сообщила, что гибель мужа ещё не подтвердили
Москва, 20 августа, 2024, 12:26 — ИА Регнум. По информации СМИ, актёр Евгений Шишов погиб в Курской области в бою с ВСУ. Но супруга артиста сообщила ИА Регнум, что окончательного подтверждения его смерти семья ещё не получила.
«Мы ещё не уверены, что это точно он, пока нет подтверждения. Я сейчас не в том состоянии, чтобы отвечать на какие-то вопросы. Может, чуть позже всё прояснится», — объяснила Елена.
Артист размещал фотографии в военной форме в соцсетях, передавая привет и добрые пожелания своим поклонникам. Последнее фото появилось на его странице 31 июля с подписью «Всем Джамбо. Хорошего Дня! и Отличного Настроения».
Ранее на сайте «Кино-Театр. ру» в описании биографии артиста появилась строчка «Погиб в Курской области, защищая территорию России».
Евгений Сергеевич Шишов родился 28 февраля 1982 года. Он сыграл во многих российских сериалах и фильмах, в том числе в картинах «Свои», «Русские», «Невский. Расплата за справедливость», «Морские дьяволы. Дальние рубежи», «Великолепная пятёрка», «Полицейское братство», «Крепкие орешки», «Магистраль» и других.