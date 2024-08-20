Москва, 20 августа, 2024, 12:26 — ИА Регнум. По информации СМИ, актёр Евгений Шишов погиб в Курской области в бою с ВСУ. Но супруга артиста сообщила ИА Регнум, что окончательного подтверждения его смерти семья ещё не получила.

Личная страница Евгения Шишова Вконтакте Евгений Шишов

«Мы ещё не уверены, что это точно он, пока нет подтверждения. Я сейчас не в том состоянии, чтобы отвечать на какие-то вопросы. Может, чуть позже всё прояснится», — объяснила Елена.

Артист размещал фотографии в военной форме в соцсетях, передавая привет и добрые пожелания своим поклонникам. Последнее фото появилось на его странице 31 июля с подписью «Всем Джамбо. Хорошего Дня! и Отличного Настроения».

Ранее на сайте «Кино-Театр. ру» в описании биографии артиста появилась строчка «Погиб в Курской области, защищая территорию России».

Евгений Сергеевич Шишов родился 28 февраля 1982 года. Он сыграл во многих российских сериалах и фильмах, в том числе в картинах «Свои», «Русские», «Невский. Расплата за справедливость», «Морские дьяволы. Дальние рубежи», «Великолепная пятёрка», «Полицейское братство», «Крепкие орешки», «Магистраль» и других.