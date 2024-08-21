Москва, 21 августа, 2024, 13:40 — ИА Регнум. В воскресенье, 25 августа, в Москве ожидается штилевая погода без осадков и температура воздуха до +30 градусов. Об этом 21 августа рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В выходные <…> погоду будет определять антициклон, поэтому погода, скажем так, будет штилевая. При переменной облачности осадков не ожидается», — привело её слова «РИА Новости».

По словам синоптика, в это время в столичном регионе будут достаточно тёплые для конца августа ночи: от +13 до +15 градусов в Москве и от +11 до +16 градусов в Подмосковье.

«Дневная температура в субботу — +25…+27 градусов, в воскресенье температура — +26…+29, в центре — до +30 градусов», — добавила Позднякова.

Она уточнила, что возможность того, что в последние выходные августа температура воздуха в Москве окажется наиболее высокой за весь месяц, не исключена.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ряде регионов страны температуры воздуха может повыситься до +38 градусов. По его словам, таких значений температура может достигнуть в Тыве, а в Иркутской области — до +32 градусов.

Синоптик уточнил, что жара ожидается также в европейской части России — в Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской областях. Здесь температура воздуха может колебаться в диапазоне от +30 до +36 градусов, добавил Вильфанд.