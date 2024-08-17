Москва, 17 августа, 2024, 15:28 — ИА Регнум. На станции «Арбатская» Арбатско-Покровской (синей) линии столичного метрополитена сработала система управления гермозатвора. Об этом сообщил департамент транспорта правительства Москвы.

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«В одном из переходов станции «Арбатская» произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что пересадка пассажиров временно проводилась через станцию «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии.

Вместе с этим департамент транспорта опроверг сообщения о срабатывании гермозатвора на станции «Библиотека им. Ленина» Сокольнической линии (красной).

Позже в ведомстве доложили, что гермозатвор был оперативно отрегулирован работниками подземки.

Как передавало ИА Регнум, вечером 31 мая стало известно о масштабном сбое на Сокольнической линии метрополитена в Москве. В департаменте транспорта российской столицы отметили, что приостановка движения составов связана с небольшой технической неисправностью.