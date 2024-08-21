Киев, 21 августа, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Верховная рада Украины проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом 21 августа сообщила депутат Ирина Геращенко.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Ратификацию поддержал 281 депутат. Это действительно одно из евроинтеграционных обязательств», — написала она в Telegram-канале.

Геращенко добавила, что Киев ратифицировал Римский статут с отдельным заявлением. Согласно ему, Украина в течение семи лет после вступления закона в силу не будет признавать юрисдикцию МУС в отношении своих граждан относительно совершения военных преступлений (ст. 8 Римского устава).

Украина подписала Римский статут ещё в 2000 году, но не ратифицировала его. При этом по условиям соглашения об ассоциации с ЕС, подписанного в 2014 году, Киев обязан сделать это.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признаёт МУС и его юрисдикцию, поскольку он не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН. Москва не ратифицировала Римский статут.

Песков также отмечал, что МУС не раз проявлял откровенно враждебное отношение к России. В частности, в 2023 году он выдал ордера на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, а в 2024-м — секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил Валерия Герасимова.

В отношении представителей МУС в России возбудили уголовные дела. Под преследование попали прокурор Карим Ахмад Хан, судьи Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес.