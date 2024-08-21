Чебоксары, 21 августа, 2024, 11:54 — ИА Регнум. В Чувашии 37 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) привлекли к дисциплинарной ответственности после проверки Генпрокуратуры. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Филипп Кочетков/ТАСС

В результате проверки в исправительных учреждениях выявили нарушения при соблюдении режима, материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении заключенных, а также проблемы с пожарной безопасностью.

«Директору ФСИН России внесено представление», — сообщила Генпрокуратура.

Министра юстиции России проинформировали о состоянии законности в пенитенциарных учреждениях в регионе.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля на фоне роста числа побегов из колоний-поселений Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву. В ходе проверки вскрылись нарушения в сфере обеспечения надзора за осуждёнными и профилактики их противоправного поведения. ФСИН приняла меры, благодаря которым за пять месяцев 2024 года число побегов из колоний-поселений сократилось более чем втрое.