Москва, 4 июля, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Увеличение числа побегов из колоний-поселений стало основанием для внесения представления директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву. После устранения нарушений побегов стало меньше, сообщила 4 июля пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Из-за участившихся побегов Генпрокуратура проверила, как ФСИН осуществляет ведомственный контроль за деятельностью колоний-поселений. В ходе проверки были вскрыты нарушения в сфере обеспечения надзора за осуждёнными и профилактики их противоправного поведения.

«С целью устранения выявленных недостатков, способствовавших им причин и условий директору ФСИН России внесено представление», — отметили в надзорном ведомстве.

ФСИН по требованию прокуратуры приняла конкретные меры, благодаря чему за пять месяцев 2024 года число побегов из колоний-поселений сократилось более чем втрое, говорится в сообщении.

В колонии-поселении осуждённых содержат без охраны. Днём они могут свободно передвигаться в пределах учреждения, а с разрешения администрации участка — вне учреждения, но в пределах муниципального образования. Осуждённым разрешено носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа 2023 года из колонии-поселения в Свердловской области сбежал заключённый Иван Григорьев, отбывавший наказание в виде пяти лет лишения свободы за смертельное ДТП. Его поймали спустя шесть дней.

В августе 2022 года из колонии-поселения в Пермском крае сбежали двое заключённых, один из которых отбывал наказание за убийство, второй — за грабежи и кражи. Их задержали через два дня.