Тольятти, Самарская область, 21 августа, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Российский автопроизводитель АвтоВАЗ возобновил производство модели Lada Vesta с системой курсовой устойчивости (electronic stability control — ESC). Об этом 21 августа сообщила пресс-служба компании.

Павел Ворожцов/ТАСС

«На АвтоВАЗе стартовал выпуск Lada Vesta в обновлённых комплектациях: вновь, начиная с базовых версий, в автомобили устанавливается система курсовой устойчивости ESC. Помимо возвращённых опций, появились и принципиально новые для Lada системы», — говорится в сообщении на сайте автопроизводителя.

Уточняется, что это удалось сделать благодаря локализации производства таких систем в России. ESC — это противозаносная система, противобуксовочная система и антиблокировочная система тормозов. Также она помогает при старте на уклоне и включает аварийную сигнализацию в случае экстренного торможения.

Помимо этого, компания отметила, что в список возвращённых опций для Lada Vesta вошли боковые подушки безопасности, трёхступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, функция отключения подушки безопасности переднего пассажира, задний подлокотник и передние электростеклоподъёмники с режимом Auto.

При этом автомобили также будут отличаться двухцветными литыми дисками диаметром 16 дюймов нового дизайна. Кроме того, на автомобилях LADA впервые в штатном исполнении будут ставиться передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа стало известно, что компания «АвтоВАЗ» в августе проиндексировала стоимость автомобилей марки Granta и Niva на 1,4%. При этом цены на базовые версии моделей остались без изменений, а суммарно с начала года цены на Lada были проиндексированы на 4,3%.

По данным «Автостата», продажи легковых автомобилей в России в июле выросли на 42,4% по сравнению с тем же месяцем в 2023 году. Всего в июле продали 136 221 автомобиль, что стало первым ростом «месяц к месяцу» с весны после нескольких месяцев падения.