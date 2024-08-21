Анкара, 21 августа, 2024, 03:49 — ИА Регнум. Российскую туристку из Москвы, пропавшую несколько дней назад в городе Мармарисе, разыскивают в Турции. Об этом 20 августа сообщил местный портал Mugla Gazetesi.

Соцсети Натальи Сомовой Наталья Сомова

Уточняется, что 48-летняя Наталья Сомова пропала 17 августа, она вышла из отеля около семи утра на пешую прогулку и не вернулась. На записи с камер видеонаблюдения отеля хорошо видно, как женщина выходит из отеля. Когда исчезновение российской гражданки заметили, начались поиски.

Через некоторое время в лесном массиве недалеко от отеля нашли чек на имя пропавшей. Больше ни одной зацепки найдено не было, о местонахождении женщины до сих пор ничего не известно. Поисковая операция продолжается, её проводят команды AFAD (спасатели) с поисково-спасательными и разыскными собаками в районе туристической тропы Карья, где туристку видели в последний раз. Им оказывают поддержку отряды полиции и жандармерии. В Турции ожидают прибытия родственников туристки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Омске обнаружено тело 15-летней школьницы из Москвы, пропавшей в городском парке Победы. Следственный комитет продолжит расследовать уголовное дело, возбуждённое по факту смерти школьницы. В розыске пропавшей девочки участвовали более 30 сотрудников полиции, они устанавливали возможные маршруты передвижения ребёнка.

Ранее полицейские нашли живым двухлетнего мальчика, пропавшего 29 июня в селе Салтымаково Крапивинского муниципального района Кузбасса. Его обнаружили примерно в 1,5 км от дома на дороге. После установления причин и условий произошедшего, а также обстоятельств безвестного отсутствия ребёнка примут обоснованное процессуальное решение.