Москва, 21 августа, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Россия на фоне происходящих в мире событий считает неуместной поездку членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций в Женеву для участия в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Женевских конвенций. Об этом в беседе с журналистами 20 августа заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

«Мы считаем, что у Совета Безопасности есть гораздо более важные дела, чем ездить в спокойную Женеву, есть много горячих точек, которые требуют нашего внимания», — приводят «Известия» слова дипломата.

Он подтвердил, что российская делегация получила приглашение к участию в мероприятиях в Женеве, но Москва приняла решение ответить отказом. Как указал Полянский, поездка в Женеву на фоне происходящих в мире событий совершенно неуместна. По его словам, гораздо более уместен был бы визит в какую-либо страну, где от присутствия членов Совбеза ООН действительно зависело бы урегулирование конфликта в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа в ходе заседания СБ ООН по ситуации в секторе Газа Дмитрий Полянский раскритиковал бездействие органа всемирной организации относительно конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Совет Безопасности стал больше напоминать пассивного и бессильного наблюдателя. Также российский дипломат указал, что принятая ранее резолюция СБ ООН о поэтапном прекращении огня в анклаве не выдерживает критики — «ни одна из этих фаз не материализовалась», и все они выглядят «абсолютно сюрреалистично».