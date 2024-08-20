Москва, 20 августа, 2024, 16:53 — ИА Регнум. На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030», который пройдёт на выставке «Москва промышленная. Город будущего», в ходе профориентационных встреч и лекций обсудят тему трудоустройства и нехватки кадров в промышленной сфере. Об этом 20 августа рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

«Москва поддерживает развитие кадрового потенциала промышленности: привлекает новых сотрудников и реализует современные подходы в обучении уже занятых в производстве специалистов», — привели его слова на сайте мэра и правительства Москвы.

Гарбузов уточнил, что в 2021 году власти столицы открыли специальный образовательный проект «Московская техническая школа», целью которого является повышение квалификации инженеров, а также получение ими новых практических навыков и теоретических знаний.

Глава ДИПП уточнил, что в проекте прошли обучение уже 2,7 тыс. работников промышленности, также для привлечения молодых кадров в Москве запущен проект «Открой#Моспром».

«Во время очных экскурсий и мастер-классов жители и гости столицы, в частности школьники и студенты, ближе знакомятся с производственными процессами и работой современных и высокотехнологичных предприятий», — добавил он.

В работе по привлечению кадров также помогает проведение промышленных интерактивных выставок, иммерсивных научных шоу и лекций.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичный центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» на 20% увеличил число оплачиваемых стажировок для выпускников колледжей и вузов. Она добавила, что лидерами по количеству предложений для стажировок стали компании в области информационных технологий и телекоммуникаций.