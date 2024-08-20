Донецк, 20 августа, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 22 годам лишения свободы командира разведывательного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) Олега Плотникова. Он признан виновным в покушении на убийство мирных жителей Мариуполя. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Пресс-служба прокуратуры ДНР

Следствием установлено, что в период с 23 по 25 марта 2022 года военный отдал по радиосвязи приказ снайперу роты расстрелять машину на проспекте Металлургов в Мариуполе. После обстрела автомобиль остановился, из салона вышли трое мужчин, один из которых был ранен в ногу. Потерпевшие смогли покинуть зону обстрела.

«Олег Плотников признан виновным по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»)», — указано в сообщении.

Суд приговорил его к 22 годам в исправительной колонии строгого режима.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа суд в ДНР приговорил стрелка-гранатомётчика отдельного батальона морской пехоты ВСУ Леонида Шкильнюка к 21 году колонии строгого режима за покушение на убийство мирного жителя в Мариуполе. В марте 2022 года украинский боец расстрелял из автомата машину с человеком за рулём. Жителю удалось спастись.

В ДНР 6 августа вынесли обвинительный приговор трём бывшим украинским военным — Игорю Маслянко, Ивану Борисову и Михаилу Скородько. Суд приговорили их к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за обстрел железобетонного моста осколочно-фугасными снарядами в феврале 2022 года.