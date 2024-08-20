Вильнюс, 20 августа, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Пять россиян продолжают оставаться в медучреждениях в Литве после ДТП с участием рейсового автобуса, ехавшего из Калининграда в Ригу. Об этом 20 августа сообщило посольство России в Литве.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В настоящий момент пять российских граждан находятся в лечебных заведениях Литовской Республики», — говорится в сообщении в Telegram-канале российской дипмиссии.

Отмечается, что посольство РФ следит за ситуацией с целью оказать помощь тем из пострадавших, кто в ней нуждается. В дипмиссии уточнили, что не пострадавшие в результате ДТП пассажиры продолжили поездку на резервном автобусе.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа в Литве произошла авария с участием рейсового автобуса по пути из Риги в Калининград. В результате ДТП пострадали 26 человек, включая детей. По данным местного издания Delfi, автобусом Ecolines управлял гражданин Латвии 1959 года рождения.

Позднее в этот же день власти Калининградской области пообещали оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Литве россиянам.