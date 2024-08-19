Калининград, 19 августа, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Власти Калининградской области пообещали оказать помощь россиянам, пострадавшим в ДТП с участием автобуса в Литве. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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«Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области связалось с посольством России в Вильнюсе для уточнения всех деталей происшествия и того, какая необходима помощь», — сообщила пресс-служба.

Посольство уточняет все детали произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ДТП произошло по пути из Риги в Калининград 19 августа. В нём пострадали 26 пассажиров автобуса, в том числе дети. Всего в автобусе находились 47 человек. Всех пострадавших доставили в больницы для оказания помощи. По данным местного издания Delfi, за рулём автобуса Ecolines сидел гражданин Латвии 1959 года рождения. Причины ДТП выясняются.