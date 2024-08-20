Каир, 20 августа, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Ближний Восток в силу климатических изменений может превратиться в регион, непригодный для жизни. Об этом говорится в материале аналитиков Совета по международным отношениям Кристины Бури и Стивена Кука, опубликованном в журнале Foreign Policy.

AP/TASS

«В течение последних десяти месяцев внимание всего мира было приковано к Израилю и сектору Газа… Но конфликт затмил другой кризис, охвативший регион: сильная жара и нехватка воды», — говорится в материале.

По данным аналитиков, в середине июля индекс тепла составлял 144 градуса по Фаренгейту (около 62 градусов Цельсия). В конце июня в Мекке (Саудовская Аравия) была зафиксирована температура 52 градуса Цельсия. Аномальная жара совпала со временем проведения хаджа у мусульман. Жертвами климата стали более 1300 человек.

«Эти показатели превысили «температуру влажной колбы» (Wet-Bulb Temperature), при которой люди, находящиеся на открытом воздухе в течение шести часов, больше не могут охладиться», — указали аналитики.

Авторы материала отметили, что Ближний Восток из-за подобных климатических изменений может стать регионом, непригодным для жизни, а регулярная жара несёт не только проблемы, связанные с засухой и дефицитом воды, но и смертельные болезни. По оценкам Всемирного банка, к 2050 году около 19 миллионов жителей Ближнего Востока будут вынуждены мигрировать в менее жаркие страны, в том числе в Европу.

Как передавало ИА Регнум, ранее международная группа учёных в статье для журнала Nature Communications предупредила, что повышение температуры воздуха на Земле приведёт к серьёзным изменениям климата на планете. Согласно исследованиям, повышение глобальной температуры Атлантического течения, тропических лесов Амазонки или ледников Арктики и Антарктики вызовет эффект домино и станет переломным моментом в развитии климата на Земле. По оценкам учёных, в случае сохранения нынешних тенденций в климате в XXI веке вероятность наступления такого переломного момента составляет 45%.