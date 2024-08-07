Нью-Йорк, США, 7 августа, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Повышение температуры воздуха на Земле приведёт к серьёзным изменениям климата на планете. Об этом сообщила международная группа учёных в статье для журнала Nature Communications.

DIVYAKANT SOLANKI/EPA/ТАСС

Как следует из результатов их исследования, повышение глобальной температуры Атлантического течения, тропических лесов Амазонки или ледников Арктики и Антарктики вызовет эффект домино и станет переломным моментом в развитии климата на Земле.

«Наше исследование показывает, что следование текущей климатической политике до 2100 года может привести к высоким рискам опрокидывания, даже если долгосрочные температуры вернутся к 1,5 градуса по Цельсию к 2300 году», — говорится в опубликованном 1 августа материале.

Уточняется, что в случае сохранения нынешних тенденций в климате в XXI веке угроза наступления такого переломного момента составит 45%. По словам исследователей, для сведения её к нулю нужно поддерживать нулевой уровень выброса парниковых газов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля из результатов исследования американских учёных стало известно, что изменение климата вкупе с переносом водных масс к экватору и увеличением сплюснутости Земли привело к увеличению продолжительности дня на чуть более одной миллисекунды. Исследователи также назвали беспрецедентным нынешнее изменение климата на планете.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 12 июля назвал увеличение повторяемости волн тепла одним из последствий потепления климата. По его словам, самая жаркая погода в России бывает в конце июля и в начале августа.