Москва, 19 августа, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Академик РАН, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Ю. М. Лопухина ФМБА России Валерий Сергиенко умер в возрасте 75 лет. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

ФМБА России

«Руководитель агента Вероника Скворцова и коллектив ФМБА России выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной академика РАН Валерия Ивановича Сергиенко», — указано в Telegram-канале организации.

Там отметили, что академик внёс весомый вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, фармацевтической промышленности.

Он создал такое направление, как биомедицинская электрохимия. Под его руководством разработали технологическую платформу для создания диагностических устройств на основе микрофлюидных технологий. На счету Сергиенко более 60 изобретений.

За заслуги в научной деятельности академика награждали орденом Дружбы, орденом Почета, званием «Почетный деятель науки и техники города Москвы» 2018 года, большой золотой медалью Российской академии наук имени Н. И. Пирогова и орденом Александра Невского.