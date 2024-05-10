Челябинск, 10 мая, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Житель Челябинской области выиграл 607 млн рублей в числовой лотерее «Спортлото «4 из 20». Это рекордный суперприз, сообщил распространитель государственных лотерей в России «Столото».

Дарья Антонова ИА Регнум

«В пятницу, 10 мая 2024 года, был разыгран рекордный для России суперприз среди числовых лотерей от «Столото». В ходе 8154-го тиража «Спортлото «4 из 20» участник из Челябинской области выиграл 607 032 698 рублей», — следует из сообщения.

Имя победителя пока неизвестно. Его узнают, когда он приедет в Москву для оформления выигрыша, пояснили в компании. Однако есть информация, что он для участия в розыгрыше купил в мобильном приложении «Столото» билет стоимостью 250 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в январе участник лотереи «Русское лото», выигравший 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше, объявился и обратился за выигрышем.

Позже стало известно, что обладателями суммы в 1 млрд рублей стали супруги из Тюмени Светлана и Юрий Семёновы. Пара сообщила, что хочет истратить эту сумму на открытие частной логопедической практики, путешествие, а также на помощь нуждающимся.