Пекин, 19 августа, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Ряд связанных с иностранной разведкой компаний установил в Китае анемометрические вышки, предназначенные для сбора конфиденциальной информации. Об этом 19 августа сообщило министерство государственной безопасности (МГБ) КНР на своей странице в соцсети WeChat.

Zuma/TASS Пекин

По информации ведомства, в последние годы некоторые связанные и разведкой других стран компании под предлогом возведения анемометрических вышек (используемых для измерения скорости и определения направления перемещения воздушных масс) «проникли в окрестности» важных секретных объектов в Китае.

Отмечается, что эти фирмы занимались незаконным сбором конфиденциальной информации, которую передавали за рубеж и создавали этим угрозу для национальной безопасности КНР.

При этом, какие именно государства получали таким способом конфиденциальные данные, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня МГБ Китая сообщило, что британская разведка МИ-6 смогла завербовать двух сотрудников китайских центральных государственных органов. После тщательного расследования органы госбезопасности КНР собрали веские доказательства работы этих лиц на британские спецслужбы.

Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Народно-освободительной армии Китая в середине мая сообщило о выявлении многочисленных случаев шпионажа в космической сфере. По данным китайской разведки, ряд государств рассматривает КНР как главного конкурента в космической сфере.