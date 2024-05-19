Пекин, 19 мая, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Китайские разведчики выявили многочисленные случаи шпионажа в космической сфере, заявило Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Сообщение ведомства приводится газетой South China Morning Post (SCMP). В ГРУ считают, что речь идёт о попытках некоторых стран выкрасть секреты китайской аэрокосмической отрасли.

В разведслужбе также отметили, что ряд стран рассматривает КНР как главного конкурента в космической сфере. При этом, как подчеркнули в ведомстве, указанные пытаются делать всё, чтобы сдержать Китай.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта китайские космонавты Фей Цзюньлун и Чжан Лу совершили выход в открытый космос с борта станции «Тяньгун». При этом Пекин не анонсировал это событие, а после — не предоставил никаких подробностей.

В конце апреля постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун призвал США прекратить разработку наступательных вооружений для размещения в космосе. Дипломат подчеркнул, что космическое пространство не является ареной для борьбы.