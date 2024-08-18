Исламабад, 19 августа, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Россиянин Сергей Нилов, проводивший в составе команды поисковую операцию на горе Гашербрум IV (пакистанская северная территория Гилгит-Балтистан), пропал без вести. Об этом 18 августа сообщила газета The Tribune Express со ссылкой на секретаря Альпийской группы Пакистана Каррара Хайдри.

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«В настоящее время Сергей Нилов считается пропавшим без вести, и никакой информации о его состоянии нет», — прокомментировал он.

По словам Хайдри, ещё двое россиян-участников экспедиции получили травмы в результате обвала ледяной массы. Инцидент произошёл 17 августа.

Федерация альпинизма России подтвердила, что в начале августа группа из пяти российских альпинистов, в составе которой были Сергей Нилов, Алексей Баутин, Михаил Миронов, Сергей Миронов и Евгений Яблоков, отправилась на Гашербрум IV для поиска и репатриации тела Дмитрия Головченко, погибшего в 2023 году на этой же горе.

Гашербрум IV является 17-й высочайшей вершиной на планете и шестой в Пакистане. Её высота над уровнем моря превышает 7,9 км.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года многократная чемпионка России по альпинизму, мастер спорта Надежда Оленева сорвалась в расщелину, когда в составе группы из трёх человек поднималась на гору Даулагири и находилась на высоте около 6680 м. Её судьба неизвестна. По данным GPS, она упала вниз на 500 м. Поиски пермской альпинистки были затруднены из-за непогоды.