Тель-Авив, Израиль, 18 августа, 2024, 23:55 — ИА Регнум. В Тель-Авиве один человек погиб в результате взрыва грузовика. Об этом 18 августа написала газета The Times of Israel со ссылкой на правоохранителей.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Полиция сообщает, что взрыв, в результате которого сегодня вечером в Тель-Авиве погиб один человек в грузовике, был вызван взрывным устройством, заложенным в транспортное средство», — уточнили в статье.

По данным журналистов, полиция расследует все версии произошедшего. Силовики не исключили теракт, вероятно, взрывное устройство в грузовике сработало преждевременно.

К расследованию инцидента подключили Службу безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в центре Тель-Авива прогремел взрыв, вызванный падением «воздушной цели», подтвердила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Предупреждающие сирены при этом не сработали. После этого ВВС Израиля увеличили воздушное патрулирование. По информации газеты The Jerusalem Post, взрыв произошёл рядом с консульством США. В результате него погиб один человек, ещё десять были ранены.