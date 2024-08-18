Москва, 18 августа, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Музей транспорта Москвы проведёт виртуальные туры по своим выставкам, которые расскажут о транспортной системе города, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На данный момент на сайте Музея транспорта Москвы представлены виртуальные туры по экспозициям «Мечта москвича» и «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра». Все эти выставки проходили в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ.

При помощи технологий гости виртуальной выставки прогуляются по экспозициям московского Музея транспорта. Также пользователям подробно покажут представленные экспонаты инсталляции.

«Цифровые экспозиции позволят нам сохранить массив знаний, собранных при создании выставок. А студенты смогут воспользоваться материалами при подготовке проектов об истории транспорта», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, выставка «Мечта москвича», основанная на реальных событиях, расскажет об истории советских автомобилей марки «Москвич». Экспозиция состоит из серийных машин, их прототипов и гоночных болидов. Выставочное пространство охватывает четыре зала общей площадью около двух тыс. метров. Пользователям покажут путь автомобилей от съёмок в фильмах до закрытия завода.

Экспозиция «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» расскажет об изменения в транспортной среде под действием человека и его потребностей. Виртуальное выставочное пространство состоит из трёх зон: «Неожиданное прошлое», «Актуальное настоящее» и «Ожидаемое будущее».

Расписание виртуальных туров опубликовано на сайте Музея транспорта Москвы.